Казань, , 22:30 — REGNUM В жилом массиве «Мое Царицыно» Советского района Казани появятся шесть новых улиц, которым присвоены имена выдающихся уроженцев Татарии. Соответствующее постановление принял исполком города.

Так, улицы будут названы именем Николая Капитонова — Герой соцтруда, кавалер Ордена Ленина, работник Казанского завода математических машин; Александра Сергеева — Герой Советского Союза, командир отделения отдельного моторизованного понтонно-мостового батальона, который работал в Казани после войны; Фуата Мансурова — дирижер, педагог, народный артист Татарской АССР и Казахской ССР; Заки Нурутдинова — поэт, заслуженный работник культуры РСФСР, участник Великой Отечественной войны; Алексея Панфилова — Герой Советского союза, уроженец Казани; Михаила Кирпоноса — генерал полковник, Герой Советского союза, бывший начальник и военком Казанского военного училища.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее житель Казани выступил с инициативой о переименовании улицы Театральной и присвоении ей имени президента России Владимира Путина. Автор инициативы отмечает, что Путин содействовал выделению «денег на празднование 1000-летия Казани и проведение в городе Универсиады, благодаря чему Казань совершила значительный рывок в развитии». В то же время в Казани есть улица экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, но нет «места, которое бы увековечивало имя президента нашей страны, так много сделавшего для развития и процветания нашего государства».

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