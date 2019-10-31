Тегеран, , 22:34 — REGNUM 30 октября глава Организации сельскохозяйственного джихада провинции Хорасан — Резави Мохаммад Реза Орани заявил, что за первую половину текущего иранского календарного года (21 марта — 21 сентября 2019 г.) Хорасан — Резави экспортировал 117,2 тонн шафрана. Об этом сообщило иранское информационное агентство Mehr.

По словам чиновника, данный показатель за аналогичный период прошлого года равнялся 115 тоннам. Мохаммад Реза Орани отметил, что в индустрии производства шафрана работает более 200 000 человек. Импортерами данной специи являются более 50 стран, крупнейшие из которых: Испания, Вьетнам, Катар и ОАЭ.

Напомним, что шафран культивируется в 22 иранских провинциях, однако на Хорасан — Резави, Южный и Северный Хорасаны приходится более 90% производства.