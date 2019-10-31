Тегеран, , 22:36 — REGNUM 30 октября иранское информационное агентство Mehr сообщило, что малайзийские банки массово закрыли счета иранских физических и юридических лиц в связи с санкциями США. Об этом сообщило иранское информационное агентство Mehr.

Иранский профессор Бехранг Самади, имевший аккаунт в малайзийском банке CIMB на протяжении 14 лет, комментируя данную ситуацию, заявил, что «банки оказались большими католиками, чем сам Папа». Он заявил, что все клиенты банков были предупреждены о закрытии своих счетов как минимум за месяц.

Напомним, что, несмотря на санкции Вашингтона, Малайзия стабильно поддерживала хорошие отношения с Тегераном. Так, на прошлой неделе лидеры двух стран обсудили пути дальнейшего укрепления двусторонних связей.