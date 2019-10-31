Тегеран, , 21:55 — REGNUM 30 октября министерство разведки Ирана арестовало группу фальшивомонетчиков, «занимавшихся экономической диверсией в провинции Западный Азербайджан». Об этом сообщило иранское информационное агентство Mehr.

Согласно сообщению, опубликованному на сайте министерства, группа злоумышленников путем подделки долларовых купюр совершила диверсию на рынке иностранной валюты в Западном Азербайджане. Помимо валюты, у преступников были конфискованы угнанные автомобили с поддельными номерами и огнестрельное оружие.

В декабре 2018 года в Курдистане была арестована похожая банда, подделавшая более 1 млрд. долларов. Следствие в отношении 25 злоумышленников до сих пор ведется.