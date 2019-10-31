Нижний Новгород, , 21:47 — REGNUM В районе Бурнаковской низины с поверхности Волги собрано около 1 тыс. литров нефтепродуктов. Об этом сообщил замглавы департамента благоустройства администрации Нижнего Новгорода Алексей Краснов. Средства на эти мероприятия по просьбе мэрии были выделены из резервного фонда правительства Нижегородской области.

Причем ежедневно с поверхности реки собирается около 20 литров продуктов нефтепереработки. Для предотвращения распространения нефтяных пятен установлено два рубежа боновых ограждений общей протяженностью около 100 метров. Также сбор сырья происходит за счет настила сорбционного материала, который впитывает нефть.

Как сообщало ИА REGNUM, нефтяные пятна на Волге, на которые с 2013 года жалуются нижегородцы, являются следствием накопления нефтепродуктов в Бурнаковской низине. После оценки учёными, низину, где с 1882 года велась хозяйственная деятельность, могут включить в список объектов накопленного экологического вреда, дополнив перечень дзержинских свалок, и поставить в планы по рекультивации в рамках нацпроекта «Экология». Весной 2018 года, в преддверии матчей ЧМ-2018 в Нижнем Новгороде занимались очисткой акватории от пятен, которые поднимаются на поверхность Волги. К сбору были привлечены профессиональные аварийно-спасательные формирования, с акватории убрали свыше 4,5 тонн нефтепродуктов.

Текущие мероприятия по рекультивации загрязненных участков и оценке их границ планируется завершить до конца декабря.