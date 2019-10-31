Душанбе, , 21:47 — REGNUM Власти Таджикистана рассматривают возможности создания новых СЭЗ на территории страны. Об этом 30 октября на очередном заседании нижней палаты парламента Таджикистана сообщил министр экономического развития и торговли страны Негматулло Хикматуллозода.

Также, по словам министра, в правительстве страны ведутся работы по подготовке проекта постановления о создании в городе Хорог (Тем) подзоны СЭЗ «Ишкашим».

Спикер нижней палаты парламента Шукурджон Зухуров отметил, что прежде, чем принимать подобные решения, необходимо изучить, смогут ли данные СЭЗ функционировать эффективно и на должном уровне, а также всё тщательно взвесить. Свои сомнения он обосновал тем, что работой четырёх уже созданных и действующих на территории Таджикистана СЭЗ нижняя палата парламента не удовлетворена.

Так, по данным агентства по статистике при президенте Таджикистана, больше всего работающих предприятий зафиксировано на территории СЭЗ «Сугд» (Ходжент). Там на сегодняшний день зарегистрировано 26 предприятий (21 из них таджикистанское). При этом за период январь-сентябрь 2019 года из них осуществляло свою деятельность лишь 10 предприятий, выпустивших продукции за вышеуказанный период на общую сумму около 12 млн долл. или 114 млн сомони. Далее следует СЭЗ «Дангара» — семь действующих предприятий, за указанный период выпустили продукции на сумму 28,6 млн сомони (2,9 млн долл.). Затем СЭЗ «Пяндж» (Хатлонская область) — только три предприятия и сумма в 574 тыс. сомони (59,2 тыс. долл.).

Что же касается СЭЗ «Ишкошим» (ГБАО), то никакой строительной или торговой деятельности там не зафиксировано.

Получается, что на протяжении десяти лет лишь 31 предприятие было создано на территории более 2 тыс. гектаров (такова общая площадь, занимаемая четырьмя СЭЗ), из которых только 20 продолжают свою деятельность. При этом за прошедшие три квартала 2019 года они произвели продукции на сумму немногим более 143 млн сомони (14,8 млн долл.) или 0,7% от общего объёма промышленной продукции, произведённой на территории Таджикистана.