Нью-Дели, , 21:47 — REGNUM Третейская группа Всемирной торговой организации (ВТО) постановила, что правительству Индии необходимо отказаться от субсидирования отдельных категорий своей экспортной продукции. Об этом 31 октября сообщило индийское новостное издание «Адж так» со ссылкой на сайт ВТО.

Специалисты ООН подчеркнули, что экспортные субсидии, предоставляемые правительством Индии в форме изъятий из таможенных пошлин и национального налогообложения, противоречат правилам, установленным в Соглашении по субсидиях и компенсационным мерам ВТО. Таким образом, третейская группа удовлетворила иск США, который подлежит утверждению в органе Всемирной торговой организации по разрешению споров в течение 30 дней. У индийского руководства есть срок от 90 до 180 дней для приведения собственных мер субсидирования в соответствие с правилами ВТО.

Напомним, что процедура разрешения споров была инициирована американской стороной 14 марта 2018 года. Вашингтону и Нью-Дели не удалось урегулировать противоречия в ходе консультаций, поэтому иск был передан на рассмотрение третейской группы.