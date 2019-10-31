Хартум, 31 октября 2019, 20:57 — REGNUM Власти Судана согласовали план экономических реформ с Международным валютным фондом (МВФ), Всемирным банком и Африканским банком развития (АБР), 31 октября передает агентство Reuters.
По словам министра финансов переходного правительства Судана Ибрагима аль-Бадави, план предусматривает «структурные реформы» суданской экономики в обмен на поддержку финансовых институтов.
Кроме того, министр финансов выразил надежду, что к концу 2020 года будет запущена «программа облегчения бремени задолженности Судана».
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