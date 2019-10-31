Ижевск, , 20:56 — REGNUM Удмуртия не допустит срыва отопительного сезона в Сарапуле. Об этом заявил глава республики Александр Бречалов, комментируя ситуацию с долгами ООО «Губахинская Энергетическая Компания» (ГЭК).

«Риск есть, но срыва не будет ни при каких обстоятельствах за счет того, что республика готова в режиме ЧС принять на себя обслуживание всех потребителей энергоресурсов», — цитирует главу региона «Интерфакс-Поволжье».

Бречалов добавил, что эта работа ведется в постоянном режиме.

Как сообщало ИА REGNUM, с 25 октября на территории Сарапула действует режим повышенной готовности, который ввел глава города Александр Ессен. Он отметил, что в ежедневном режиме будет вестись мониторинг обстановки, ответственные лица будут круглосуточно дежурить, ГЭК планирует погашать задолженность и обязуется обеспечивать функционирование всех объектов теплоснабжения. Ранее ООО «Газпром межрегионгаз Ижевск» намеревалось обратиться в суд для признания ГЭК банкротом, общий объем задолженности компании газовики оценивали в 115 млн рублей. Прокуратура Удмуртии возбудила уголовное дело по ч. 2 ст. 201 УК РФ («Злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия») из-за угрозы срыва отопительного сезона. А в начале октября компанию оштрафовали за ненадлежащее содержание объектов теплоснабжения.