Москва, , 20:44 — REGNUM Рост закредитованности граждан связан с их низкими доходами и удобными условиями кредитов, но пока не зафиксирован рост просрочки по кредитам, можно не волноваться. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 31 октября заявил старший инвестиционный консультант «БКС Брокер» Максим Ковязин.

Общий показатель долговой нагрузки населения РФ, по данным Центробанка, достиг 10,6% — это максимум 2012 года. Таким образом, долги граждан перед банками уже превышают 15 трлн рублей. Рост закредитованности уже давно беспокоит Минэкономразвития, которое считает, что это препятствует росту экономики, но Центробанк успокаивает ведомство тем, что пузыря кредитования в РФ сегодня нет, напоминает Ковязин.

«Прежде всего долговая нагрузка растет не от хорошей жизни, население вынуждено занимать все больше и больше из-за падения реальных доходов последние пять лет подряд. Еще одна причина роста кредитования — снижение Центробанком ключевой ставки и соответственно снижение ставок по потребительским кредитам и ипотеке. Люди стараются взять кредиты именно сейчас, получив приемлемые условия», — заявил Ковязин.

При этом, напоминает он, с 1 октября банки РФ уже живут по новым нормам, которые установил Центробанк — так, банки формируют подушки безопасности и не выдают кредиты закредитованным гражданам.

«Рост долговой нагрузки, с одной стороны, повышает уязвимость банков, с другой стороны, стимулирует рост экономики, внося существенный вклад в рост ВВП, поэтому это палка о двух концах. Но до тех пор, пока нет роста просрочки и качество кредитов остается в приемлемых рамках, никаких шоков ждать не стоит», — уверен Ковязин.

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