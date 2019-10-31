Москва, , 20:16 — REGNUM Высокая закредитованность граждан РФ связана с валютными ипотечниками и гражданами, обратившимися в микрофинансовые организации — сегодня это самые проблемные категории заемщиков. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 31 октября руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.

Общий показатель долговой нагрузки населения РФ, по данным Центробанка, достиг 10,6% — граждане «должны банкам» более 15 трлн рублей. Речь об отношении ежемесячных платежей по кредиту к ежемесячному доходу заемщика — показатель обновил максимум впервые с 2012 года.

«Еще весной текущего года отношение платежей по кредитам к доходам заемщиков находилось на уровне 9,9%. Причин для роста несколько — с 1 октября изменилось банковское законодательство, и получить кредит человеку с испорченной кредитной историей стало очень сложно. Всё дело в том, что банкам теперь просто невыгодно выдавать проблемным заемщикам средства. Поэтому клиенты постарались занять средства у банка до введения нового правила», — заявил Деев.

По его словам, Центробанк принял решение об ужесточении законодательства, чтобы и дальше не назревал «кредитный пузырь», а люди смогли постепенно выйти из состояния закредитованности.

«Самыми проблемными заемщиками считаются люди, взявшие в докризисный период долларовую ипотеку, и те, кто оформили займ в микрофинансовой организации под огромные проценты. Их долг еще велик, выплачивать придется в течение 3−17 лет, а платежи порой достигают 60% семейного бюджета. При этом доходы растут очень медленно, и рассчитаться с банками за короткий срок россияне не могут», — объяснил Деев.