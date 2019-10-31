Киров, , 20:00 — REGNUM В Приволжском федеральном округе в III квартале 2019 года почти во всех регионах, кроме двух, подорожало жильё в новостройках. Цены выросли и на рынке вторичного жилья, сообщает Кировстат.

Цены на недвижимость Дарья Антонова © ИА REGNUM

По предварительным данным ведомства, в третьем квартале по сравнению со вторым кварталом в Кировской области цены выросли как на первичном, так и на вторичном рынках жилья — соответственно на 0,9% и 0,1%. На конец сентября в регионе стоимость жилья в новостройках составляла в среднем 44 775 рублей за «квадрат», на вторичном рынке — 40 038 рублей.

В ведомстве отмечают, что в третьем квартале в Приволжском федеральном округе рост на новое жилье отмечен в 12 регионах из 14 (кроме Мордовии и Пермского края). Более всего подорожало жилье в Удмуртии — на 3,1%.

Цены на вторичное жильё выросли в 11 регионах, более всего — в Татарии (+2,8%), Удмуртии и Нижегородской области (+2,5%).

Что касается абсолютных цифр, то самое дорогое жилье зарегистрировано в Татарии: в среднем в новостройках цена составила 67 004 рублей, «вторичка» — 71 274 рубля за «квадрат». Самое дешёвое жильё — в Марий Эл: соответственно 38 178 и 37 347 рублей.