Аддис-Абеба, , 20:04 — REGNUM Согласно прогнозам Международного валютного фонда, к началу 2020 года экономика Эфиопии вырастет на 7,2% по сравнению с прошлогодним результатом. В отчете по региональным экономическим прогнозам Международного валютного фонда по странам Африки южнее Сахары отмечается, что в среднесрочной перспективе ожидается замедление экономического роста Эфиопии до около 6,5%, что требует от властей страны срочных усилий по устранению значительного внешнего долга посредством ужесточения фискальной и денежно-кредитной политики. Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс ENA.

Эфиопия является одной из нескольких стран Африки южнее Сахары с узкой налоговой базой, которая, как считается в докладе, должна способствовать мобилизации внутренних доходов. Девять стран региона, включая Эфиопию, на долю которых приходится 16% от всего регионального ВВП, также подвержены высокому риску долгового кризиса.

Согласно отчету, темпы экономического роста в странах Африки, согласно прогнозам, в среднем возрастут до 3,6% в 2020 году с 3,2% в 2019 году. Начальник отдела развития Африки МВФ Папа Ндиайе отметил, что «прогнозируется, что темпы роста экономики останутся высокими в несырьевых странах, в среднем около 6% в год», в то время экономический рост будет протекать медленными темпами в ресурсоемких странах. Он добавил, что в 24 странах, где проживает около 500 миллионов человек, их доход на душу населения будет расти быстрее, чем в остальном мире.