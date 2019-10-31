Москва, , 19:25 — REGNUM По сравнению с 2017 годом количество врачей в Москве увеличилось на 1 822 специалиста или на 3,5%. Такие данные приводит агентство РБК со ссылкой на материалы Минздрава РФ. Министерство здравоохранения уточнило, что в целом по стране за тот же период прирост количества врачей составил 0,07%. «Позитивную динамику в первичном звене показали 38 регионов, включая Москву и Санкт-Петербург», — сообщает РБК. При этом в 54 регионах страны количество врачей за два года сократилось. Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова, связала отток врачей из ряда российских регионов с переездом специалистов в соседние области, которые предлагают более высокую зарплату.

30 октября президент РФ Владимир Путин провел в Светлогорске Калининградской области заседание Госсовета «О задачах субъектов РФ в сфере здравоохранения». «Для финансирования мер по модернизации здравоохранения первичного звена на три года с 2020 выделено 150 миллиардов рублей дополнительных средств, по 50 миллиардов в год. Эта сумма оценивается как достаточная, после проведения экспертизы объем ассигнования может быть скорректирован», — сообщил глава государства. Владимир Путин подчеркнул, первичное звено — это фундамент системы здравоохранения.

В свою очередь, мэр Москвы Сергей Собянин на семинаре-совещании делегаций российских регионов в Калининградской области заявил, что в ближайшие годы в столице дополнительно отремонтируют порядка 150 поликлиник. Собянин отметил как приоритет модернизацию поликлиник, «которые построены 30, 40, 50, а то и 70 лет назад и находятся в старых зданиях». «Конечно, они требуют полной модернизации, капитального ремонта, замены старого оборудования на современное», — заявил он.