Калининград, , 19:14 — REGNUM Программа развития первичного звена здравоохранения на Ставрополье будет разработана в январе 2020 года. Власти региона рассчитывают, что средства, заложенные на нее, будут полностью одобрены федеральным центром. Об этом 31 октября заявил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров, который участвует в заседании Президиума Госсовета в Калининградской области.

На заседании Госсовета в Светлогорске Stavregion.ru

«Рассчитываем, что заявленные потребности нашего края будут полностью поддержаны. Но уже сейчас ежегодно на развитие этого направления на протяжении трёх последних лет направляется примерно 800 млн рублей из краевого бюджета», — цитирует главу региона его пресс-служба.

По словам губернатора, эти средства направляются на ремонт учреждений здравоохранения, оснащение их необходимым современным оборудованием, на оплату труда медиков.

Всего, как отметил Владимиров, программа модернизации первичного звена здравоохранения на 2020 год будет профинансирована в размере 875 миллионов рублей. А общая сумма, которую заложат в бюджет на развитие здравоохранения, превысит 30 млрд рублей.