Бишкек, , 19:06 — REGNUM Республиканский парламент одобрил в третьем (финальном) чтении проект закона о запрете на геологическое изучение и разработку урановых и ториевых месторождений в Киргизии. Об этом сегодня, 31 октября, сообщает пресс-служба законодательного собрания.

Из 111 зарегистрированных депутатов против предложенного документа проголосовал только один парламентарий.

Отметим, что принятый парламентом проект закона предусматривает введение на всей территории Киргизии запрета на поиск, разведку и разработку урановых и ториевых месторождений, на ввоз в страну ураносодержащего и торийсодержащего сырья и отходов, а также на разработку и передачу частникам радиоактивных хвостохранилищ и горных отвалов.

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