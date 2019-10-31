Душанбе, , 19:02 — REGNUM Внешнеторговый оборот Таджикистана с начала 2019 года составил свыше 3,1 млрд долл. При этом за январь-сентябрь 2019 года Таджикистан имел торговые отношения со 102 странами мира, из них 10 стран входят в СНГ.

По данным министерства экономического развития страны, за вышеуказанный период времени торговый оборот Таджикистана со странами Содружества составил 1,7 млрд долл. или 55,5% от общего объема. А вот внешнеторговый оборот со странами дальнего зарубежья за прошедшие девять месяцев 2019 года составил 1,4 млрд долл.

В министерстве отметили, что торговый баланс страны за указанный период времени сложился отрицательный. Так дефицит торгового баланса с государствами Содружества составил 1,1 млрд долл., а со странами дальнего зарубежья эта цифра приблизилась к 450 млн долл.