Барнаул, , 18:44 — REGNUM Кандидат медицинских наук, врач высшей категории и депутат Алтайского краевого Законодательного собрания Павел Шумихин («Единая Россия») считает, что правильное обеспечение лекарственными препаратами в России не может состояться без сильного участкового звена. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM инициативу давать бесплатные лекарства по рецепту с целью снижения смертности и улучшения качества доступности лечения, он пояснил:

«Сама по себе идея оплаты государством всех рецептурных лекарств неплохая — ведь она служит для поддержки прежде всего детей, пожилых и малоимущих, людей, которые в силу своих болезней вынуждены «жить» на лекарствах. В передовых странах устроено таким образом, что государство так или иначе субсидирует получение лекарств гражданами. Если возможности бюджета России позволяют финансировать такого рода расходы, то существует возможность уже сейчас предпринимать какие-то шаги в этом направлении. Например, субсидировать получение рецептурных лекарств пациентам старше 60 лет.

Однако, принимая на себя подобные обязательства государству требуется тщательно взвесить все «за» и «против». Ведь необеспечение этих обязательств чревато в итоге появлением дефицита лекарств и ущемлением прав пациентов. Существуют и подводные камни, связанные с кризисом первичного звена медицинской помощи. Реалии российского здравоохранения таковы, что нарушение организации работы и дефицит специалистов в участковой службе приводят к бесконтрольной и неправильной выписке лекарств, пациенту выписывают рецепты все врачи, которых он посещает. Порой бывает, что одновременно назначено 10−15 и даже больше препаратов.

Пациент, не имея возможности приобрести все сразу, сам выбирает, чем из назначенного лечиться, и иногда это спасает от избыточного приема лекарств. Правильное обеспечение лекарственными препаратами в России не может состояться без сильного участкового звена. Назначение каждого препарата должно быть обоснованным и рациональным».

Напомним ранее о том что государству следует использовать опыт большинства развитых стран и оплачивать гражданам все рецептурные лекарства в статье, опубликованной в «Мониторинге РАНХиГС» заявили научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Николай Авксентьев и директор НИФИ Минфина Владимир Назаров.

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