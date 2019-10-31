Москва, , 18:50 — REGNUM После официального заявления Роспотребнадзора об отсутствии связи заболевания воспитанников детского сада ГБОУ г. Москвы «Школа №1357» с централизованным питанием в дошкольном учреждении, организованным ООО «Верона», один из учредителей компании Вадим Рапопорт рассказал в интервью о работе предприятия

Расскажите, с чем связано то, что в вашей компании четыре соучредителя? Поясните, как разделены зоны их влияния и ответственности?

Этому факту послужили несколько критериев. В первую очередь это увеличение ответственности и повышение контроля за результатом деятельности компании. Кроме того, такая форма собственности даёт возможность расширению спектра рациональных идей и внедрению инновационных решений в работу компании. Например, сейчас реализуется пилотный проект во всех образовательных комплексах ЮВАО по применению штрихкодирования при реализации буфетной продукции. Это позволяет ускорить процесс обслуживания детей и улучшить эстетику в школьных столовых.

Также при вхождении в состав новых учредителей ООО становится более открыто для инвестиционных вливаний. Такое соучастие позволяет в полной мере отвечать за результат в работе, увеличивая качество, результативность и повышая эффективность управления персоналом.

При этом зоны влияния всех учредителей разделены в равных долях. Мы обслуживаем несколько направлений: коммерческое и социальное, школы и детские сады, здравоохранение. Таким образом, слаженная работа нескольких соучредителей улучшает работу, повышает компетенцию и ответственность.

Некоторые СМИ предполагают связь Вашей компании с бизнесменом Евгением Пригожиным из-за территориального управляющего Марлена Муна. Это связано с тем, что его прежнее место работы — «Конкорд». Не могли бы вы прояснить ситуацию?

С Пригожиным чего только не связывают. Могу уверенно заявить, что связь моей компании с ним — это не более чем выдуманная история, видимо, для «красного словца» или пиара некоторых журналистов. Увы, но в погоне за сенсацией некоторые из них переходят границы. Что касается Муна, то да, раньше он работал в «Конкорде», а теперь — у нас. Так бывает в бизнесе. Могу сказать, что он прекрасный специалист, имеющий богатый опыт. Перед устройством он был аттестован лично мной, кроме того, у него положительные рекомендации генерального директора и, что тоже очень важно, о нем хорошего мнения сотрудники. Именно поэтому я и доверил ему часть компании. Кстати, он не единственный бывший сотрудник «Конкорда», теперь работающий у нас. Для «Вероны» важны исключительно профессиональные качества.

Поговорим ещё немного о приписываемых связях с «Конкордом». Производственно-логистические комплексы, на которых вы работаете, находятся в вашей собственности или арендованы у «Конкорда»?

Признаюсь, чтоПЛК не находятся в нашей собственности, они, действительно, арендованы, но не у «Конкорда». Собственниками зданий являются другие юридические лица, причём очень давно. У компании «Конкорд» арендовано лишь часть производственного оборудования, но и это связано исключительно с тем, что на сегодняшний день такой бизнес-приём экономически целесообразен для нашей компании. Это не более чем продуманная оптимизация деятельности компании. Если сравнивать, то это равносильно тому, что арендовать помещение или офис. Если кому-то интересно, то на все имеются договора. Наша финансовая деятельность полностью обоснована, нет никаких «подводных камней». Ещё раз повторюсь, мы самостоятельная компания, которая отвечает за свою деятельность и несет за нее ответственность.