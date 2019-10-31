Самара, , 18:39 — REGNUM В Самарской области в рамках мероприятий национального проекта «Здравоохранение» в 2019 году возводится 14 ФАПов (фельдшерско-акушерских пунктов). До конца 2020 года будет построено еще 18 таких объектов, сообщили ИА REGNUM в областном департаменте информационной политики.

В сельские районы до настоящего момента поставлены 20 высокопроходимых автомобилей «Нива» для доставки пожилых граждан до медучреждений. Во всех медицинских учреждениях внедряются стандарты «бережливого производства», которые помогают оптимизировать процессы прохождения диспансеризации и профосмотров. Внедряется электронная запись к терапевтам и специалистам. До конца года в 14 детских поликлиник будет поставлено 30 единиц оборудования.

Особое внимание для развития системы здравоохранения в регионе уделяется кадровому вопросу. В этом году на целевое обучение в СамГМУ принято по программам специалитета 256 человек (что на 40% больше, чем в 2018 году) и 238 человек — по программам ординатуры. До конца году планируется трудоустроить 400 молодых врачей. По состоянию на 1 октября, в первичное звено здравоохранения региона пришли 88 врачей и 51 сотрудник категории среднего медперсонала, а также 111 фельдшеров и 10 врачей скорой помощи.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 октября в Светлогорске (Калининградская область) проходит расширенное заседание Госсовета под председательством президента России Владимира Путина, посвященное вопросам здравоохранения.

В преддверии заседания самарский губернатор Дмитрий Азаров работал в профильной группе, которая обсуждала развитие первичной медицинской помощи.