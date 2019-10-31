Нью-Йорк, США, , 18:31 — REGNUM Основные индексы Уолл-стрит переместились в «красную зону» через час после открытия торгов, 31 октября передает агентство Reuters.

К настоящему моменту индекс Dow Jones упал на 172,30 пункта (0,63%), до 27 014,39 пункта. Чуть ранее промышленный индекс опустился до сессионного минимума в 26 938,71 пункта.

Индекс Nasdaq снизился на 12,62 пункта (0,15%), до 8.291,36 пункта, индекс S&P 500 опустился на 12,48 пункта (0,41%), до 3.034,29 пункта.

Читайте также: Фондовый рынок США вырос вопреки прогнозам