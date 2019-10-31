Чита, , 18:23 — REGNUM В Чите одно из крупнейших оптово-розничных предприятий Забайкальского края перешло на солнечную энергию. Подробности проекта АО «Читаглавснаб» корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ООО «Солнечный дом», которое стало подрядчиком проекта.

Известно, что сейчас установка мощностью 62,9 кВт вырабатывает до 400 кВт в сутки, что покрывает около половины суточной потребности и позволит компании экономить на электроэнергии до миллиона рублей каждый год. Но в 2020 году АО «Читаглавснаб» намерено масштабировать проект. Обсуждают возможность увеличить мощности фотоэлектрической станции в два раза, а излишки электроэнергии продавать.

«Монтируя солнечную электростанцию для АО «Читаглавснаб», мы, конечно, рассчитывали на то, что установка будет выдавать заявленный объем электроэнергии, однако не ожидали, что в особо солнечные дни пиковая мощность, генерируемая станцией, будет даже больше», — пояснил генеральный директор ООО «Солнечный дом» Виктор Шленчак.

Как пояснил генеральный директор Neosun Energy Илья Лихов, солнечная электростанция для компании «Читаглавснаб» это не единственная установка, построенная В России ретейлерами. Но она точно одна из первых по критерию новизны применяемых технологий.

Напомним, лидером по вводу в эксплуатацию солнечных электростанций среди ретейлеров является компания Target. Вместе с ней в ТОП-5 в мире входят сети Walmart, Kohls, Costco Wholesale, а также IKEA.