Киров, , 18:23 — REGNUM С начала года силами подразделений санитарной авиации в Кировской области были эвакуированы 260 пациентов, в том числе 53 ребенка. Об этом заявил главный врач Станции скорой медицинской помощи Кирова Сергей Одношивкин. По его словам, наибольшее число вылетов совершено к пациентам с инфарктами и инсультами, травмами, а также с патологиями дыхательной системы.

Всего санавиация совершила 227 вылетов в этом году. В Киров были доставлены жители Лузского, Подосиновского, Вятскополянского, Котельничского, Опаринского, Уржумского и других районов региона.

Посадочные площадки для вертолетов санитарной авиации организованы во всех районах области в непосредственной близости от центральных больниц. Еще четыре вертолетные площадки работают на территории специализированных медучреждений в Кирове.

«Теперь, когда есть санавиация, нет необходимости везти пациента долгие часы на автомобиле. Вертолет доставляет больного к лучшим врачам области в несколько раз быстрее», — отметил глава Кировской области Игорь Васильев.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 октября Васильев вместе с многими губернаторами принимает участие в расширенном заседании Госсовета, которое провел президент России Владимир Путин, посвященного вопросам мероприятий национального проекта «Здравоохранение» в регионах.

В Кировской области до конца 2024 года на реализацию нацпроекта направят 14,5 млрд рублей. Из них 3,6 млрд рублей — средства федерального бюджета, 302 млн рублей — средства областного бюджета, 10,5 млрд рублей — средства государственных внебюджетных фондов.