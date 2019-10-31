Москва, , 18:15 — REGNUM Обязательное оформление письменного согласия на сделки с жильем защитит имущество граждан от мошенников. Об этом заявил журналистам спикер Госдумы Вячеслав Володин, передает корреспондент ИА REGNUM 31 октября.

«С 1 ноября наши граждане будут защищены от мошенничества с использованием электронной подписи при сделках с недвижимостью. Вступает в силу закон, устанавливающий необходимость обязательного письменного согласия собственника на госрегистрацию сделок с недвижимостью в электронной форме», — отметил Володин.

Речь идет о законе, который обязывает собственников подготовить нотариальное разрешение для проведения электронных сделок с недвижимостью. Без такого разрешения Росреестр не будет регистрировать сделки и направит документы собственнику и покупателю в течение пяти дней.

Кроме того, Росреестр также будет обязан информировать собственника жилья о заявке на электронную сделку с его недвижимостью сразу в день подачи такого заявления. Таким образом, подчеркнул Володин, теперь мошенники не смогут продать недвижимость без ведома ее собственника.

«Все эти меры дополнительно усилят защиту имущества наших граждан от противоправных действий», — отметил Володин.

Отметим, что сделку с недвижимостью удастся завершить при помощи электронной подписи в случаях, когда заявление подано в интересах собственника нотариусом или органами государственной власти (местного самоуправления), сторонами договора купли-продажи объекта недвижимости с использованием информационных технологий взаимодействия кредитной организации с органом Росреестра в установленном им порядке.

Исключение прописывается и для сделок, когда соответствующее заявление и прилагаемые к нему документы подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью, квалифицированный сертификат ключа проверки которой выдан Федеральной кадастровой палатой.

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