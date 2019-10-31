Москва, , 18:15 — REGNUM Закон, направленный на запрет выдавать микрокредиты под залог жилой недвижимости или доли в ней, позволит защитить граждан от мошеннических действий с жильем, заявил журналистам спикер Госдумы Вячеслав Володин, передает корреспондент ИА REGNUM 31 октября.

Речь идет о законе, который должен вступить в силу завтра, 1 ноября. Он запрещает микрофинансовым организациям выдавать кредиты под залог жилья.

«Недопустимо, когда человек лишается единственной квартиры из-за незначительного по сравнению с ее стоимостью микрокредита», — подчеркнул Володин.

Он также напомнил, что закон ужесточает требования к самим микрофинансовым организациям и их работе. В частности, уже на 1 июля 2020 года каждая МФО обязана иметь минимум 1 млн собственных средств. Кроме того, закон также вводит новые нормы идентификации заемщиков, чтобы мошенники не смогли получать кредиты по чужим паспортным данным.

«Этим законом будет положен конец многим нелегальным схемам по отъему жилья, которые использовались с задействованием микрофинансовых организаций», — подчеркнул Володин.