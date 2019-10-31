Тюмень, , 18:04 — REGNUM Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) завершила необходимые процедуры, чтобы стать миноритарным акционером ООО «Сокар Энергоресурс», которому принадлежат 80% акций Антипинского НПЗ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе SOCAR.

Группа компаний «Сокар Энергоресурс» объединяет Антипинский нефтеперерабатывающий завод в Тюмени и три месторождения нефти в Оренбургской области. Основная роль SOCAR в этом ООО заключается в предоставлении Антипинскому НПЗ управленческой экспертизы.

«Учитывая структуру соглашения, участие SOCAR в Антипинском НПЗ не создает для SOCAR рисков, связанных с предыдущими долгами завода», — отмечают в пресс-службе компании.

Напомним, в конце мая 2019 года «Сбербанк» и азербайджанская SOCAR создали совместное предприятие — ООО «Сокар Энергоресурс», к которому перешли 80% акций Антипинского НПЗ, ранее принадлежавших владельцам группы компаний «Новый поток».

Антипинский НПЗ — одно из крупнейших частных предприятий в России по переработке нефти. Завод имеет годовую мощность 7,5 млн тонн, производя дизельное топливо, вакуумный газойль, нафту, бензин Евро-5.

Читайте ранее в этом сюжете: На тюменском Антипинском НПЗ введена процедура наблюдения