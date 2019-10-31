Тюмень, 31 октября 2019, 18:04 — REGNUM Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) завершила необходимые процедуры, чтобы стать миноритарным акционером ООО «Сокар Энергоресурс», которому принадлежат 80% акций Антипинского НПЗ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе SOCAR.
Группа компаний «Сокар Энергоресурс» объединяет Антипинский нефтеперерабатывающий завод в Тюмени и три месторождения нефти в Оренбургской области. Основная роль SOCAR в этом ООО заключается в предоставлении Антипинскому НПЗ управленческой экспертизы.
Напомним, в конце мая 2019 года «Сбербанк» и азербайджанская SOCAR создали совместное предприятие — ООО «Сокар Энергоресурс», к которому перешли 80% акций Антипинского НПЗ, ранее принадлежавших владельцам группы компаний «Новый поток».
Антипинский НПЗ — одно из крупнейших частных предприятий в России по переработке нефти. Завод имеет годовую мощность 7,5 млн тонн, производя дизельное топливо, вакуумный газойль, нафту, бензин Евро-5.
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