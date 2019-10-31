Йошкар-Ола, , 17:41 — REGNUM Более чем в 10 медицинских учреждениях Марий Эл внедряются стандарты «бережливого производства» и управления потоками пациентов. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве республики.

Так, в Йошкар-Оле «бережливые» технологии внедряются в поликлинике №1, Йошкар-Олинской детской городской больнице. Аналогичные мероприятия проводятся в Козьмодемьянской межрайонной больнице, Волжской центральной городской больнице и взрослой поликлинике Волжской ЦГБ, во взрослых поликлиниках медсанчасти №1 и Сернурской ЦРБ.

Кроме того, приобретено 11 передвижных медицинских комплексов, в том числе, 7 передвижных кабинетов, из них 2 — для Козмодемьянской межрайонной больницы, по одному — для Сернурской, Моркинской, Советской, Медведевской и Мари-Турекской центральных районных больниц. Один передвижной медицинский комплекс с рентгеновским цифровым аппаратом для Мари-Турекской центральной районной больницы и 3 передвижных медицинских комплекса с цифровым флюорографом и рентгеновским маммографическим цифровым аппаратом для Волжской центральной городской больницы, Сернурской и Медведевской центральных районных больниц. 10 единиц техники уже поставлены.

Также планируется обновление оборудования служб онкологической и сердечнососудистой помощи.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Марий Эл Александр Евстифеев принимает участие в расширенном заседании Госсовета под председательством президента РФ Владимира Путина, которое посвящено вопросам здравоохранения в регионах. В преддверии заседания он провел встречу с главой минздрава республики Мариной Паньковой, которая заверила, что все мероприятия в рамках нацпроекта «Здравоохранение», запланированные на 2019 год, будут выполнены.