Ханты-Мансийск, , 17:38 — REGNUM В Югре введены налоговые льготы для IT-компаний. В данной сфере установлена пониженная ставка в 5% для малого бизнеса, работающего по упрощенной системе налогообложения с объектом налогообложения «доходы», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в департаменте общественных и внешних связей ХМАО.

Соответствующие поправки внесены в региональное законодательство. Налоговые льготы установлены на деятельность в сфере телекоммуникаций, разработку компьютерного программного обеспечения и консультационные услуги в IT-сфере.

Отмечается, что данные льготы призваны увеличить предпринимательскую активность в сфере информационных технологий.