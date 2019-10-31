село Большое Болдино, , 17:26 — REGNUM Музей-заповедник А.С.Пушкина «Болдино» стал победителем всероссийского конкурса «Маршрут года — 2019» в номинации «Лучшая туристическая карта». Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве Нижегородской области.

На конкурс музей «Болдино» представил проект туристической карты «Пушкинское Болдино и его окрестности». В путеводителе указаны все интересные объекты, расположенные вблизи заповедника. При этом карта разработана в карманном формате.

Карта доступна бесплатно в музее-заповеднике «Болдино», нижегородском его филиале, а также в Нижегородском туристcко-информационном центре.

ИА REGNUM напоминает, Всероссийская туристская премия «Маршрут года — 2019» учреждена в 2014 году по инициативе Геннадия Шаталова, председателя правления ФРОС Region PR. Премия проводится при информационной поддержке Федерального агентства по туризму. Только из регионов Приволжского федерального округа финалистами конкурса стали 77 проектов. Финал конкурса проходил в Ижевске 27−28 октября.

Музей-заповедник «Болдино» — одно из самых знаменитых мест пушкинских мест России, находится в селе Большое Болдино — административном центре одноименного района. Из всех имений пушкинской семьи только Болдинская усадьба не была разрушена во время революций и войн. Гости могут увидеть созранившийся подлинный господский дом, где жил поэт, приезжая в Болдино, флигель (вотчинная контора) и хозяйственные постройки, а также парк со старинными прудами и деревьями. Также можно посетить отреставрированную каменную церковь Успения, которая была освящена в год рождения поэта.