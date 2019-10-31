Рига, , 17:10 — REGNUM Комиссия по финансовым рынкам и капиталу Латвии к середине ноября текущего года подготовит новый отчёт не только о технических изменениях в законодательстве, но и о том, как новые нормы внедряются в повседневную практику работы банков. Об этом, как пишет портал LSM, сообщила глава регулятора Санту Пургайле.

Санта Пургайле признала, что осталось всего несколько недель, чтобы подготовить аргументацию и документы. Сам диалог с экспертами Moneyval, по её мнению, продлится весь декабрь.

Она указала, что введение новых нормативных актов связанных с банковскими процедурами внутреннего контроля — это процесс растянутый во времени, и что важно показать экспертам Moneyval, что в Латвии понимают суть этой работы и реализуют её.

Пургайле отметила, что до середины ноября вряд ли возможно успеть «осудить за отмывание денег конкретных лиц», однако, нацеленная на это система работает.

«Происходит активный обмен информацией между банками, Службой расследования финансовых преступлений и другими правоохранительными органами, — говорит она. — В результате будут и приговоры по этим процессам».

Санта Пургайле добавила, что такие процессы будут позитивно расценены экспертами Moneyval, как «доказательство решимости страны бороться с отмыванием средств не на словах, а на деле».

Напомним, усилия Латвии по внедрению рекомендаций Moneyval были низко оценены соответствующим Комитетом экспертов ЕС и возникла опасность включения страны в серый список тех, кто не в достаточной степени борется с отмыванием средств.

Председатель Moneyval Даниэль Телесклаф ранее заявил, что властям Латвии необходимо доказать свою состоятельность в деле борьбы с финансовыми преступлениями. Усилия Латвии будут оценены сначала на пленарной сессии Moneyval в Страсбурге в декабре, а потом на сессии ФАТФ в феврале 2020.

Moneyval — комитет экспертов при ЕС для борьбы с отмывание денег.