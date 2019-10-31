Бологое, Тверская область, , 17:09 — REGNUM Электроснабжение в 18 муниципальных образованиях восстановлено по данным на 31 октября, сообщили в пресс-службе компании «Россети». Ход работ в Бологовском районе, где на данный момент сложилась наиболее сложная обстановка проверил заместитель генерального директора — главный инженер группы компаний «Россети» Андрей Майоров. Проблем жителям и энергетикам добавил второй удар стихии, обрушившийся на регион в ночь на 30 октября.

Сейчас на линии 10 кВ от ПС 110/10 кВ Алёшинка рядом с деревней Лыкошино, где из-за падения деревьев произошли обрывы провода в общей сложности в 12 пролётах, работают три бригады тверского, а также по две бригады из орловского и рязанского филиалов «Россети Центр» — управляющей организации «Россети Центр и Приволжье». Также на помощь приедут четыре бригады Россети Московский регион» с четырьмя автогидроподъемниками.

Всего же на территории Тверской области работает более 1200 энергетиков, привлечено более 400 единиц техники. Наиболее важными стратегическими объектами названы Максатихинский, Бологовский, Удомельский, Вышневолоцкий и Спировский районы области. По состоянию на текущий момент энергетиками полностью восстановлено электроснабжение в 18 муниципальных образованиях.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 28 октября на Тверскую область обрушился ураганный ветер, в результате без света остались десятки населенных пунктов. Второй удар стихии на регион обрушился в ночь на 30 октября. Бригады энергетиков работают на ликвидации последствий круглосуточно. Только в ночь на 31 октября было восстановлено энергоснабжение для шести тысяч потребителей.