Нью-Йорк, США, , 17:03 — REGNUM Основные индексы фондового рынка США начали последние торги месяца в «зеленой зоне», 31 октября передает агентство Reuters.

На открытии Уолл-стрит индекс Dow Jones вырос на 1,68 пункта (0,01%), до 27 188,37 пункта, индекс S&P 500 вырос на 0,13 пункта (0,01%), до 3046,90 пункта, индекс Nasdaq вырос на 10,41 пункта (0,13%), до 8314,38 пункта.

Аналитики рынка прогнозировали открытие Уолл-стрит в «красной зоне» из-за неопределенности с торговыми переговорами США и Китая.

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