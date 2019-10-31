Москва, , 16:51 — REGNUM Глава крупнейшего российского банка «Сбербанк» Герман Греф встретился с председателем правительства России Дмитрием Медведевым. Об этом сегодня, 31 октября, сообщает пресс-служба правительства России.

В ходе встречи Греф рассказал Медведеву, что Сбербанк снизил базовую ставку по жилищной ипотеке до 9,3%.

Также он отметил, что ставка по ипотеке для субсидированных застройщиков в Сбербанке составляет 7,3%, ставка для молодых семей — это 8,8%.

Кроме того, Греф напомнил, что немаловажную роль играет субсидирование ставок государством. Так, средняя ставка для семей с двумя и более детьми составляет 5%.

«В принципе, мы видим хорошие перспективы ипотечного кредитования дальше. Если на начало года мы предполагали, что будет несколько повыше ставка, то в связи с падением инфляции динамика очень хорошая», — рассказал Греф Медведеву.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Банк России вновь снизил ключевую ставку, и теперь она составляет 6,5% годовых.

Рассказал Греф Медведеву и о кредитовании малого бизнеса. Так, до конца 2019 года Сбербанк превысит план по кредитованию малого и среднего бизнеса на 20 млрд рублей. Общий объем кредитов Сбербанка малому и среднему бизнесу в 2019 году составит 1,5 трлн рублей.