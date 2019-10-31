Киев, , 16:49 — REGNUM Государственное предприятие «Производственное объединение «Южный машиностроительный завод» имени А. М. Макарова» (г.Днепр, Украина) получило заказ от американской аэрокосмической компании Firefly Aerospace на изготовление деталей. Об этом 31 октября написал в Facebook глава аналитического центра «Эйдос» Виктор Таран, выложив фото соответствующего договора.

По его словам, «Южмаш» подписал контракт на производство «100 камер сгорания, 500 штук агрегатов автоматики и 40 турбонасосов». При этом пресс-служба «Южмаша» ничего не сообщает о подписании контрактов.

«…специалисты «Южмаша» оценивают сделку в $15 млн. И такое сотрудничество стало возможным, благодаря принятому месяц назад закону про частный космос», — считает Таран.

Он сообщил, что до 2014 года «Южмаш» «худо-бедно существовал на российских заказах». «Сейчас завод находится в плачевном состоянии… Теперь же в рабочих цехах звенит гнетущая тишина, а люди сидят без зарплат», — добавил Таран.

Эксперт считает, что выполнение заказ Firefly Aerospace позволит украинскому предприятию покрыть текущие долги по зарплате, электроэнергии и налогам на сумму $15 млн.

Частная аэрокосмическая компания Firefly Aerospace принадлежит уроженцу из Украины Максиму Полякову. Разрабатывает легкие ракеты-носители для запуска малых спутников и кубсатов в космос. В мае 2018 Firefly Aerospace открыла в Днепре научно-исследовательский центр. В его штате более 150 сотрудников. Центр оснащен самым большим на Украине промышленным 3D-принтером, предназначенным для высококачественной печати металлом. Также компания имеет офисы в Вашингтоне и Токио.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2019 года Верховная рада отменила запрет на деятельность, связанную с исследованием, производством, эксплуатацией и пусками ракет-носителей, который действовал для частных компаний. Теперь частная компания, которая планирует заняться космической деятельностью, должна будет подать Госкосмосу декларацию о намерении заняться такой деятельностью.