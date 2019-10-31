Рига, , 16:39 — REGNUM Латвия находится на пятом месте среди стран с самой низкой налоговой нагрузкой и совокупности социальных взносов по отношению к ВВП в Евросоюзе. Об этом пишет портал Dienas Business со ссылкой на статистику Евростата.

По данным статистической службы, на первом месте среди стран с минимальной налоговой нагрузкой и социальными выплатами находится Ирландия — 23%, далее следуют: Румыния — 27,1%, Болгария — 29,9, Литва — 30, 5, наконец, Латвия — 31,4%. В Эстонии это соотношение составляет 33%.

Лидеры налогообложения Франция — 48,4%, Бельгия — 47,2%, Дания 45,9%.

Отмечается, что по сравнению с 2017 г. налоговая нагрузка выросла в большинстве стран ЕС и больше всего в Люксембурге с 39,1 до 40,7% и Польше с 35 до 36,1%. Несколько снизилась в Дании с 46,8 до 45,9%, Румынии с 38,4 до 37,6%, Латвии с 30,6 до 31,4%.

В ЕС в среднем этот показатель вырос с 41,5 до 41,7%