Краснодар, , 16:17 — REGNUM Строительство первого на юге России индустриального парка для малого и среднего бизнеса стартовало в Кропоткине Кавказского района Краснодарского края 31 октября, сообщила пресс-служба администрации края. ИП строят в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», на создание инженерной инфраструктуры для парка из федерального бюджета будет направлено около 500 млрд рублей.

«В парк зайдут три резидента. И мы уже сейчас понимаем, какой будет результат — это новые предприятия и работающая промышленность, уверенность в завтрашнем дне для тех, кто будет работать на территории промпарка. Чем больше будет таких комплексов, тем устойчивее будет Кубань», — прокомментировал глава региона Вениамин Кондратьев, который принял участие в церемонии открытия.

Основные работы по созданию новой промышленной зоны планируют завершить в течение двух-трёх лет. Площадь парка составит 13,3 га. Уже известно, что на его территории планируется строительство завода по розливу бутилированной воды, сокосодержащих напитков и лимонадов, предприятия по изготовлению бумаги и картона, завода по производству безалкогольных напитков. На новых предприятиях будет более 600 новых рабочих мест, в том числе не менее 300 — высокопроизводительных. Планируется, что резиденты будут ежегодно производить продукции на 8,5 млрд, налоговые отчисления составят более 600 млн рублей.