Москва, , 16:16 — REGNUM Законопроект, уточняющий нормы о промышленном рыболовстве во внутренних водных объектах с использованием рыболовного участка и без его использования, внесло в Госдуму Заксобрание Новгородской области, передает корреспондент ИА REGNUM 31 октября.

Инициатива позволяет заниматься промышленным ловом без установки общего допустимого улова во внутренних водных объектах как на основании договора пользования водными биоресурсами, так и на основании договора пользования рыболовным участком.

По мнению авторов, принятие закона будет способствовать рациональному использованию рыбных запасов на внутренних водных объектах, позволит привлечь в рыбную отрасль новых участников предпринимательской деятельности.

Парламентарии ссылаются на практику лова на Ильмени.

«Так, на основном рыбохозяйственном водоеме Новгородской области — озере Ильмень, где лов рыбы ведется активными орудиями лова (неводами и плавными сетями) по акватории всего водоема, формирование перечня является излишним требованием, ущемляющим права и интересы хозяйствующих субъектов, с которыми в настоящее время перезаключены договора о закреплении долей квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов сроком на 15 лет», — указали авторы.