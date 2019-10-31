Салехард, , 16:13 — REGNUM В Уральском федеральном округе в Югре, Курганской, Свердловской и Челябинской областях прирост тарифов ЖКХ во второй половине 2020 года составит 3,6%.Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства России Дмитрий Медведев 29 октября 2019 года №2556-р, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на сайт правовой информации.

В двух других регионах Уральского федерального округа — в Тюменской области и Ямало-Ненецком автономном округе — повышение тарифов составит 4%.

Индекс по субъекту Российской Федерации определяет максимальный допустимый рост совокупного платежа граждан за коммунальные услуги в среднем по соответствующему региону, сообщается в пояснительной записке к документу.