Москва, , 15:58 — REGNUM Казалось бы, сегодня, 31 октября, торги для нефтяного рынка, должны были пройти совсем неплохо. Фондовые индексы закрывали утреннюю азиатскую сессию в зеленой зоне. Нефтяные котировки подрастали на 0,9%, благодаря приостановке работы важного трубопровода в США. Как вдруг негативные китайские данные все испортили, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик ЦАФТ (Центр аналитики и финансовых технологий) Антон Быков.

«Как оказалось, во второй экономике мира в октябре, серьезно снизилась деловая активность, причем это затронуло не только сферу услуг, но и производственный сектор, ключевой для нефтяного спроса.

Участники торгов попытались проигнорировать китайский негатив. Однако к середине дня нефть марки Brent начала поспешно снижаться и к 12:00 по мск ушла ниже $60,00 за баррель.

Активное падение нефти пока закончилось, всё-таки уровень в $60,00 по Brent уже не раз показывал свою силу. Для его преодоления потребуется дополнительный повод, которого пока на нефтяном рынке нет.

Так что сегодняшние вечерние торги, скорее всего, будут диапазонными вблизи этого важного уровня и ограниченны отметками $59,50−60,50 за баррель Brent», — полагает эксперт.

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