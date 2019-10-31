Рим, , 15:49 — REGNUM С 2020 года в Италии вырастет налог на производство энергии из невозобновляемых источников, передает Il Messaggero в четверг, 31 октября.

Соответствующие поправки в проект бюджета и проект финансового маневра согласованы правительством и в ближайшее время будут рассмотрены парламентом.

Стоимость такого производства электроэнергии вырастет, затраты будут вероятнее всего переложены на потребителей, то есть вероятен рост расходов на оплату коммунальных услуг, отмечает издание.