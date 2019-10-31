Москва, , 15:37 — REGNUM На российском рынке жилищного строительства идёт искусственное завышение цен, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 31 октября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что большинство жителей РФ исключают для себя возможность ипотечного займа.

«Проблема, на которую обращают мало внимания, — это искусственное завышение цены монополистами на рынке жилищного строительства, — сказал Делягин. — Тут и взятки чиновникам, тут и в чистом виде монополизм. Увы, нет никакого способа доказать, что застройщик завышает цену, потому что наши законы не позволяют контролировать компании, которые могут злоупотреблять монопольным положением, но при этом занимают менее 30% рынка».

Таким образом, как подчеркнул Делягин, то, что в России большинство граждан не могут взять ипотечный кредит, объясняется, с одной стороны, произволом монополий, которые завышают цены на жильё, а с другой стороны, нищетой и бедностью, в которой «искусственно удерживаются граждане России».

Напомним, как сообщалось ранее, согласно результатам опроса, проведённого фондом «Общественное мнение», при ответе на вопрос о том, почему жители РФ исключают возможность взять ипотечный кредит, на низкие доходы в 2019 году сослались 23% всех опрошенных, на высокую стоимость кредита — 9%. На втором месте — отсутствие острой потребности в улучшении жилищных условий (19%). Не доверяют кредитам и считают их злом 7% опрошенных.

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