Москва, 31 октября 2019, 15:37 — REGNUM На российском рынке жилищного строительства идёт искусственное завышение цен, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 31 октября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что большинство жителей РФ исключают для себя возможность ипотечного займа.
Таким образом, как подчеркнул Делягин, то, что в России большинство граждан не могут взять ипотечный кредит, объясняется, с одной стороны, произволом монополий, которые завышают цены на жильё, а с другой стороны, нищетой и бедностью, в которой «искусственно удерживаются граждане России».
Напомним, как сообщалось ранее, согласно результатам опроса, проведённого фондом «Общественное мнение», при ответе на вопрос о том, почему жители РФ исключают возможность взять ипотечный кредит, на низкие доходы в 2019 году сослались 23% всех опрошенных, на высокую стоимость кредита — 9%. На втором месте — отсутствие острой потребности в улучшении жилищных условий (19%). Не доверяют кредитам и считают их злом 7% опрошенных.
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