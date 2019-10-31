Санкт-Петербург, , 15:41 — REGNUM Финский производитель лакокрасочных изделий планирует перенести свою производственную площадку с территории, близкой к жилой застройке на Уткином проспекте Петербурга в другое место, однако куда — пока не уточняет.

Об этом сообщает 31 октября петербургское издание «Фонтанка» со ссылкой на президента Tikkurila OYJ Элиса Маркула.

Напомним, жители новых домов в Красногвардейском районе, оказавшихся вблизи предприятия, высказывали тревогу в связи таким соседством, имея в виду опасность для людей возможной аварии на химпредприятии.

Жители новостроек на Уткином проспекте летом прошлого года жаловались на невыносимый запах, который доносился до их квартир со стороны завода, от которого их отделяет неширока река Малая Охта.

В августе текущего года ООО «Тиккурила» в апелляционной инстанции проиграла суд по иску к Росприроднадзору о несогласованном сокращении санитарно-защитной зоны вокруг своего завода. Однако юристами компании была подана кассация.

По данным издания, на поиск новой площадки потребуется около пяти лет, поэтому переезд запланирован на долгосрочную перспективу.

«Мы планируем подыскать новую площадку, так как текущая находится слишком близко к жилым кварталам», — сказала Маркула.

Добавим ранее, ООО «Тиккурила» заявляла о намерениях перенести свое производство за черту Петербурга в Ленобласть, однако от данной идеи позже отказалось.

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