Ульяновск, , 15:30 — REGNUM В Ульяновской области планируют снизить тарифы на мусор за счёт льготных расценок при сортировке твёрдых коммунальных отходов (ТКО). Данный вопрос был рассмотрен на аппаратном совещании. Также предложен ряд механизмов внедрения раздельного сбора мусора, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

Власти ищут способы «мотивации» населения на сортировку мусора. Минприроды Ульяновской области, изучив опыт ряда российских регионов и зарубежных стран, предложило поэтапный переход на раздельный сбор ТКО. На первом этапе должно быть разделение на два вида: пищевые отходы и так называемые «сухие» фракции — макулатуру, пластик, металл, стекло. Последние будут проходить очередной этап сортировки на мусоросортировочных станциях.

В качестве альтернативных вариантов предложено организовать пункты приёма вторичного сырья (пластик, картон, бумага, металл, стекло), а также создать в учреждениях культуры, отдыха и торговли «пандоматы» (комплексы по сбору пластика и алюминиевых банок), куда мусор можно сдавать за скидочные талоны.

В настоящий момент решается вопрос о введении дифференцированного тарифа на сортированные и несортированные отходы. По расчётам минприроды, это позволит снизить тариф на вывоз мусора на 20% (без учёта стоимости захоронения). Ульяновские чиновники изучают опыт Нижегородской области в этой части, после которого будут приниматься соответствующие решения.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области в первой зоне деятельности регионального оператора плата за вывоз ТКО составляет 99,8 рублей, во второй зоне— 83,91 рублей, третьей — 97,35 рублей, четвёртой — 85,1 рублей. Во II полугодии тарифы по обращению с ТКО остались на прежнем уровне. Для сравнения: в соседней Чувашии в январе 2019 года цена была снижена почти на 20% и составила 60,71 рубля на одного человека в месяц. Для горожан она составляла 75,7 рублей.

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