Вашингтон, , 15:35 — REGNUM По данным исследования, за пять лет модель Jeep Wrangler Unlimited теряет всего 30% от своей стоимости, а автомобиль Wrangler — 31,5%. Такие данные опубликовала на своём сайте аналитическая компания iSeeCars.

Также в тройку лидеров самых выгодных для перепродажи автомобилей вошёл пикап Toyota Tacoma. Она за пять лет дешевеет на 32%.

Кроме того, в топ-5 данного рейтинга вошли Toyota Tundra (35,9%) и Toyota 4Runner (36,5%).

За пять лет больше всего стоимость падает у роскошные машин. Так, люксовый седан Maserati Quattroporte через пять лет после приобретения дешевеет на 72,2%. Далее идёт BMW 7-Series, который теряет 71,3% от первоначальной стоимости. На третьем месте расположился седан Acura RLX. Он дешевеет на 69,2%.

Напомним, с начала текущего года расходы в РФ на содержание машины выросли на 22%. В среднем затраты на техническое обслуживание и ремонт автомобиля по России составляют около 4270 рублей. На запчасти и аксессуары российские автолюбители в среднем тратят около 1632 рублей.

Читайте также: Мировые продажи авто в сентябре снизились на 2,7% — LMC Automotive