Правительство Российской Федерации утвердило индексы изменения платы за коммунальные услуги на 2020 год. В первом полугодии 2020 года тарифы во всех субъектах РФ не изменятся, повышение произойдёт только со второго полугодия. Наибольший рост тарифов предполагается в Чечне — 6,5%. Минимальный — в Ненецком автономном округе — 2,4%.

Правительством при этом устанавливаются лишь пороговые значения, и регионы России вправе самостоятельно варьировать минимальные индексы платежей за коммунальные услуги в зависимости от ряда факторов.

Как справляются жители России с растущей из года в год платой за «коммуналку» — в трансляции ИА REGNUM.