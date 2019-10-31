Госдуме предложили ограничить траты граждан на ЖКХ
Депутаты фракции «Справедливая Россия» в Госдуме во главе сСергеем Мироновыми Галиной Хованской, предлагают предоставить российским регионам средства, которые будут использованы в качестве субсидий гражданам для оплаты коммунальных услуг. Такую поправку депутаты предложили рассмотреть в рамках обсуждения проекта федерального бюджета на 2020−2022 годы во втором чтении.
В четырёх регионах Урала тарифы ЖКХ повысят на 3,6%
В Уральском федеральном округе в Югре, Курганской, Свердловской и Челябинской областях прирост тарифов ЖКХ во второй половине 2020 года составит 3,6%.
В двух других регионах УрФО — в Тюменской области и Ямало-Ненецком автономном округе — повышение тарифов составит 4%.
Бурятия вошла в число регионов с наибольшим ростом тарифов ЖКХ в 2020-м
В число российских регионов с наибольшим повышением тарифов на ЖКХ вошла Бурятия. В 2020 году стоимость коммунальных услуг здесь вырастет на 5%.
Самый большой рост тарифов ЖКХ в 2020 году в ДФО ожидается в Якутии
Якутия станет регионом Дальнего Востока, где тарифы ЖКХ в 2020 году вырастут больше, чем в других субъектах. Рост составит 5%. Меньше всех в ДФО подрастут тарифы на Сахалине.
На Кубани отказались от повышения тарифов на ЖКХ до 1 июля
В Краснодарском крае не планируют повышать тарифы на услуги ЖКХ до 1 июля 2020 года.
В проекте бюджета Алтайского края на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов заложена индексация социальных выплат в части оплаты жилищно-коммунальных услуг на уровень роста тарифов ЖКУ (4%).
Стали известны регионы, где тарифы ЖКХ вырастут больше всего в 2020 году
Наименьшее повышение тарифов запланировано в Ненецком автономном округе — на 2,4%. В Мурманской области и Пермском крае рост не должен превысить 3%.
Повышение тарифов в пределах 4−4,9% ожидается в Адыгее, Алтайском, Забайкальском, Краснодарском и Красноярском краях, Амурской, Ивановской, Иркутской, Кемеровской, Московской, Новгородской, Новосибирской, Псковской, Томской, Тюменской, Смоленской областях и ряде других регионов. В Санкт-Петербурге ожидается рост на 3,8%.
Наибольший рост тарифов предполагается в Чечне — 6,5%, Кабардино-Балкарии — 5,4%, Дагестане — 5,2%, Ингушетии — 5,1%. В Москве, Якутии и Омской области рост не должен превысить 5%.