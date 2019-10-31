Москва, 31 октября 2019, 15:12 — REGNUM В финале конкурса «Цифровой прорыв» — одного из флагманских проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей» приняли участие команды из 77 регионов России. Над заданием в номинации Госкорпорации «Росатом» работали 24 команды, при этом партнер конкурса выделил 4 команды, в чьих решениях он видит перспективу для совместного пилота на предприятиях.
Недавно Госкорпорация «Росатом» выступила с инициативой Mission: Talent, которая направлена на создание человекоцентричной, модели развития сотрудников. Она основывается на понимании того, как важны цифровые кадры и компетенции для трансформации бизнеса. Конкурс «Цифровой прорыв» как технология для формирования команд и их развития в соответствии с реальными бизнес-кейсами, по мнению партнера, может помочь привлечь в компанию профессионалов с сильным бэкграундом и нестандартным взглядом на внутренние процессы и задачи.
В рамках задания от Госкорпорации «Росатом» участники разрабатывали решение для умной навигации на производственной площадке. По мнению экспертов, лучший проект представила команда Continuous Disintegration из Санкт-Петербурга.
Участники за 48 часов создали редактор карт, позволяющий рисовать цеха, добавлять узлы, лифты, лестницы, новые этажи и подкладывать планы помещений, а между узлами ставить связи и задавать их тип. Кроме того, петербуржцы создали систему учёта местоположения деталей с мобильного приложения и голосовое управление через Яндекс.Алису.
Далее участники продолжат работу над проектами в рамках постконкурсной акселерации под руководством трекеров и представителей Госкорпорации «Росатом». По словам капитана команды Continuous Disintegration Дениса Пешехонова, многие российские производственные компании довольно консервативны, а порой даже пассивны в вопросе внедрения цифровых решений.
Однако, именно промышленный сектор в ближайшее время станет одним из самых перспективных направлений для ИТ-специалистов.
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