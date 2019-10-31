Москва, , 15:12 — REGNUM В финале конкурса «Цифровой прорыв» — одного из флагманских проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей» приняли участие команды из 77 регионов России. Над заданием в номинации Госкорпорации «Росатом» работали 24 команды, при этом партнер конкурса выделил 4 команды, в чьих решениях он видит перспективу для совместного пилота на предприятиях.

Недавно Госкорпорация «Росатом» выступила с инициативой Mission: Talent, которая направлена на создание человекоцентричной, модели развития сотрудников. Она основывается на понимании того, как важны цифровые кадры и компетенции для трансформации бизнеса. Конкурс «Цифровой прорыв» как технология для формирования команд и их развития в соответствии с реальными бизнес-кейсами, по мнению партнера, может помочь привлечь в компанию профессионалов с сильным бэкграундом и нестандартным взглядом на внутренние процессы и задачи.

«На наш взгляд, конкурс действительно стал «прорывным» проектом — как с точки зрения участия в нем беспрецедентного количества региональных команд, так и с точки зрения результатов, которые они показали. Росатом сегодня — одна из ведущих госкорпораций, помогающих строить российскую цифровую экономику. Но, говоря о построении цифровой экономики, стоит отметить: технологии — это еще не все. Цифровая экономика — это не в меньшей степени люди, которые будут полностью готовы к использованию этих технологий. Талантливые люди с современными цифровыми компетенциями. Это важная тема для Росатома. В июне этого года Госкорпорация выступила с инициативой «Mission: Talent», которая предлагает новый индивидуальный подход к образованию и развитию подобных талантов. Поэтому мы были рады поддержать столь масштабный проект по выявлению и поддержке цифровых талантов, как «Цифровой прорыв», — отметила Екатерина Солнцева, директор по цифровизации Госкорпорации «Росатом».

В рамках задания от Госкорпорации «Росатом» участники разрабатывали решение для умной навигации на производственной площадке. По мнению экспертов, лучший проект представила команда Continuous Disintegration из Санкт-Петербурга.

Участники за 48 часов создали редактор карт, позволяющий рисовать цеха, добавлять узлы, лифты, лестницы, новые этажи и подкладывать планы помещений, а между узлами ставить связи и задавать их тип. Кроме того, петербуржцы создали систему учёта местоположения деталей с мобильного приложения и голосовое управление через Яндекс.Алису.

Далее участники продолжат работу над проектами в рамках постконкурсной акселерации под руководством трекеров и представителей Госкорпорации «Росатом». По словам капитана команды Continuous Disintegration Дениса Пешехонова, многие российские производственные компании довольно консервативны, а порой даже пассивны в вопросе внедрения цифровых решений.

Однако, именно промышленный сектор в ближайшее время станет одним из самых перспективных направлений для ИТ-специалистов.

«В нашей команде было два фронтэнд‑ и два бэкенд-разработчика, а также художник-дизайнер. Мы выбирали номинацию таким образом, чтобы всем удалось себя показать — в треке «Росатома» задание включало в себя и визуальную часть, и работу с алгоритмами. Стоит отметить, что на хакатоне регионального этапа мы также работали с экспертами «Росатома». Надеемся, что наш проект найдет применение на производствах компании», — поделился участник.

«Выражаю искреннюю благодарность нашему партнеру — Госкорпорации «Росатом» за поддержку участников на всем протяжении конкурса. Многие из участников, работавшие над решениями для «Росатома» на региональном этапе конкурса, выбрали эту же номинацию в финале. Это подтверждает взаимный интерес промышленности и ИТ-специалистов к задачам цифровизации отрасли. Хочу поздравить команду Continuous Disintegration с заслуженной победой. Ребята успешно преодолели региональный этап конкурса и сумели обойти в финале более 600 сильнейших команд со всей России», — прокомментировал Олег Мансуров, руководитель конкурса «Цифровой прорыв».

Читайте также: Планируется создание «Альманаха «Цифрового прорыва»