Минск, , 15:11 — REGNUM Крупнейшим кредитором Белоруссии по-прежнему является Россия. Об этом 31 октября проинформировал минфин постсоветской республики.

Министерство оценило совокупный госдолг республики в 43 млрд деноминированных белорусских рублей по состоянию на 1 октября (-5,2% к началу года). По курсу Нацбанка Белоруссии на эту же дату сумма была эквивалентна $20,7 млрд.

«Внешний государственный долг по состоянию на 1 октября 2019 года составил 16,5 млрд долларов США, снизившись с начала года на 0,4 млрд долларов США (с учетом курсовых разниц), или на 2,2%», — сказано в официальном сообщении.

Минфин Белоруссии отметил, что в январе-сентябре 2019 года привлечены внешние государственные займы на сумму, эквивалентную $857,6 млн: $559,7 млн — Правительства и банков Российской Федерации; $150,5 млн — облигации, размещаемые на внешних финансовых рынках; $73,8 млн — МБРР; $46,5 млн — Экспортно-импортного банка Китая; $27,1 млн — ЕБРР и СИБ. Погашение белорусского внешнего госдолга за тот же период составило $1,2734 млрд: $533,3 млн — Правительство Российской Федерации; $414,4 млн — банки Китая; $264,8 млн — ЕФСР; $58,5 млн — МБРР; $1,7 млн — ЕБРР и СИБ; $0,7 млн — Товарно-кредитная корпорация США.

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Свой внутренний госдолг руководство Белоруссии оценило в 8,7 млрд деноминированных белорусских рублей, что с учётом курсовых разниц на 2% меньше суммы на начало года. Минфин Белоруссии проинформировал: «За январь-сентябрь 2019 года размещено внутренних валютных государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму, эквивалентную 701,2 млн. долларов США. Погашено валютных и рублевых государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму, эквивалентную 469,4 млн и 227,2 млн. рублей».