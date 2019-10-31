Москва, , 15:10 — REGNUM Надежды Украины запугать европейских политиков и блокировать строительство «Северного потока-2» тают на глазах и поступок Дании подтвердил это. Об этом журналистам заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»), передаёт корреспондент ИА REGNUM 31 октября.

Энергетическое агентство Дании накануне разрешило строить на территории страны часть газопровода «Северный поток-2». Речь об участке, который проходит по континентальному шельфу Дании в Балтийском море.

«С решением Дании согласовать строительство «Северного потока-2» надежды украинских властей на срыв реализации российско-европейского газового проекта тают на глазах. Именно поэтому в словах президента Украины звучит такое разочарование и очередная, но уже тщетная попытка запугать европейцев ослаблением их позиций из-за сотрудничества с Россией», — заявил Железняк.

По его словам, европейские политики осознают, что гораздо выгоднее поставлять российский газ напрямую, без посредников. Тем более без таких непредсказуемых, как Украина.

«Киеву следует тщательно взвешивать свои политические шаги в теме энергообеспечения. Несмотря на всевозможные провокации Киева, наша страна всегда шла навстречу в вопросах поставок газа через Украину, поскольку Россия очевидно больше беспокоится об украинском народе, чем украинские власти», — отметил Железняк.

Он уверен, что взаимодействие РФ и Европы в вопросе продвижения «Северного потока-2» продолжится и дальше.

«Убежден, что никакие провокации, угрозы, санкции и прочие попытки сорвать строительство и реализацию российско-европейского энергетического сотрудничества, не достигнут своей разрушительной цели. Европа имеет право на самостоятельную политику во всех стратегических вопросах и должна быть способна защищать интересы собственных граждан», — отметил Железняк.