Москва, , 15:06 — REGNUM После успеха первой волны самозанятых вопроса о расширение программы не стояло в принципе. Был лишь вопрос «когда?». Тот факт, что через год налог на самозанятых запускают в ещё в 19 регионах, говорит о желании максимально быстро вывести доходы из «серой зоны», заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт «Международного финансового центра» Дмитрий Иногородский.

«Стоит подождать хотя бы года 1,5, чтобы посмотреть, как налоговая инспекция проведет работу по новой системе налогообложения, но в целом импульс понятен.

Данная система очень удобна для мелких предпринимателей, которые оказывают услуги юридическим лицам, так-как теперь нет смысла держать ИП и можно спокойно работать с компаниями даже по небольшим заказам, а компании получили более широкий круг исполнителей для своих задач (дизайнеры, программисты на удалёнке и т.д.).

Конечно через эту систему начали «оптимизировать» затраты на сотрудников, но полагаю, что это смогут скоро исправить/доделать. Также через такую систему можно совершать операции «обналички», но пока такая практика не приобрела глобального формата.

Стоит ли распространять на всю страну? Думаю, да. Но все же для этого нужно больше данных. Конечно не 10 лет, как планировалось изначально, но и не 10 месяцев, это маловато. Три года — оптимальный период для теста на базе 23 регионов.

Для экономики России расширение действия налога на самозанятых — это, безусловно, положительный шаг, ведь не зря же говорят: «Курочка по зернышку клюет и всегда сытая», — высказал свою точку зрения эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Министерство финансов предложило распространить налоговый режим для самозанятых с 2020 года еще на 19 регионов России. Ранее он был введён в четырех субъектах РФ.