Нью-Йорк, США, , 15:02 — REGNUM Законопроект, который запрещает предприятиям общепита в Нью-Йорке продавать фуа-гра и другие продукты, для производства которых птиц откармливают насильно, одобрил городской совет Нью-Йорка. Об этом 31 октября сообщает The New York Times.

По данным издания, за данную инициативу проголосовало 42 из 51 членов городского совета Нью-Йорка.

Также уточняется, что законопроект вступит в силу через три года, после его утверждения и что максимальным наказанием за это нарушение будет штраф в $2 тысячи, хотя вначале предлагалось лишать свободы на срок до одного года.

Кроме этого, уточняется, что фуа-гра подают примерно в 1 тысяче нью-йоркских ресторанов. Птицу (утка и гусь) для этого разводят в хозяйствах Hudson Valley Foie Gras и La Belle Farm в округе Салливан, где этом производстве занято около 400 человек.

Отметим, Нью-Йорк вводит запрет на фуа-гра после штата Калифорния. Кроме этого фуа-гра производят сейчас лишь в пяти странах Европы — в Бельгии, Франции, Испании, Венгрии и Болгарии.